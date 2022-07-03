Експерти пояснили, чому російські удари по Кременчуку і на Одещині не є випадковими

https://racurs.ua/ua/n172324-eksperty-poyasnyly-chomu-rosiyski-udary-po-kremenchuku-i-na-odeschyni-ne-ie-vypadkovymy.html

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Експерти пояснили, чому російські удари по цивільних об'єктах в Кременчуку і на Одещині не є випадковими.

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Центр протидії дезінформації РНБО розповідає, що про проблеми точності ракет Х-22 відомо ще з часів СРСР. Тоді у їхні техніко-тактичні характеристики закладалася похибка у 500 м від цілі з компенсацією недоліку за рахунок потужності.

Війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500 м і досягає аж 3 км.

З травня ЗС рф почали випробувати Х-22, щоб з’ясувати її ефективність, і за півтора місяця з’ясували, що дальність застосування ракет замість 600 км становить не більше 200 км. Саме на цій відстані Х-22 зберігає точність.

При цьому удар по Кременчуку здійснено з відстані 200 км, а удар по Білгород-Дністровському здійснено з відстані 170 км.

Тому удари по цивільних об'єктах — це не помилки точності, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України, — констатують в Центрі протидії дезінформації.

Тому ЦПД застерігає:

під час повітряної тривоги слідуйте до укриття;

пам’ятайте про правило двох стін та двох виходів.

27 червня російська ракета влучила в одне з найлюдніших місць у Кременчуку, ТЦ «Амстор», де перебували десятки відвідувачів та працівників. У перші години вдалось врятувати близько пів сотні людей.

На другий день рятувальної операції стало зрозуміло — з-під завалів більше не витягнуть нікого живим. Кількість загиблих досі не відома.

Кременчук не вперше зазнав ракетного обстрілу. Щонайменше чотири рази обстрілювали нафтопереробний завод та ТЕЦ. Цього разу співробітники «Амстору» на повітряну тривогу не зреагували.

1 липня рашисти вдарили по курортній Сергіївці — влучили у базу відпочинку та багатоповерховий будинок.