Як нам спати тепер спокійно? Губернатор Бєлгородщини відповів наполоханим росіянам

https://racurs.ua/ua/n172323-yak-nam-spaty-teper-spokiyno-gubernator-bielgorodschyny-vidpoviv-napolohanym-rosiyanam-video.html

Ракурс

У жителів Бєлгорода, які нещодавно масово раділи безкарним запускам ракет по Україні, після сьогоднішньої ночі дуже змінився настрій.

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Після нічних вибухів в обласному центрі рф губернатор Бєлгородщини Гладков вперше не збрехав своїм наполоханим жителям. Він приїхав на місце вибухів, щоб поспілкуватися з місцевими. Там стався такий діалог:

- Як нам спати тепер спокійно? — запитала в Гладкова жінка - Ніяк, — відповів глава області.

Міноборони рф 3 липня заявило, що вночі Україна «навмисно вдарила ракетами «Точка-У» по житлових кварталах Бєлгорода та Курська. Протиповітряна оборона росіян нібито збила всі три ракети.

Росіяни звинуватили Україну в ударі з касетними боєприпасами та безпілотниками Ту-143 «Рейс» по житлових кварталах Бєлгорода та Курська. Про це повідомляє пропагандистське державне РИА «Новости» з посиланням на МО РФ.

Раніше губернатор Бєлгородської області Гладков повідомляв про пошкодження десятків будинків та загибель трьох людей внаслідок серії вибухів, які прогриміли у Білгороді в ніч проти 3 липня.

Його курський колега Роман Старовойт написав у Telegram, що вночі російські ППО збили «на підльоті» до Курська два українські БПЛА «Стриж».

«Ракурс» повідомляв, що у ЗМІ з’явилися фото фрагментів ракет російського «Панцира» в обстріляних багатоповерхівках Бєлгорода.