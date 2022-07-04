Украинские вертолеты Ми-8. Фото: zolochiv.net

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Українські гелікоптери завдали ударів по позиціях окупантів з росії.

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Пілоти працювали квартетом — чотири гелікоптери практично одночасно завдали удару по російських військових. До цілі українські вертольоти летіли на малих висотах, щоб не буду поміченим противником. Такі висоти непомітні для ворожих радіолокаційних станцій. Відео з роботою української авіації оприлюднило Управління стратегічних комунікацій у Telegram.

Вертолітники виконали прийом кабрування, що дозволяє задерти ніс гелікоптера й завдати ракетного удару по навісній траєкторії.

За інформацією порталу «Мілітарний», Мі-8 — багатоцільовий гелікоптер, розроблений ОКБ Миля на початку 1960-х років. Це один із найбільш масових двохдвигунових вертольотів у світі, а також входить до списку найбільш масових вертольотів в історії авіації. Мі-8 використовується для виконання безлічі цивільних і військових завдань.

Цей гвинтокрил призначений не лише для висадки та евакуації десанту, а й для вогневої підтримки піхоти, прицільного бомбометання та перевезення вантажів.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Словаччина відправила в Україну чотири гелікоптери Mi-17 і один Mi-2. У своїй армії Словаччина замінила ці гвинтокрили на UH-60M Black Hawk виробництва Сполучених Штатів Америки.

Джерело: «Мілітарний»