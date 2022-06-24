Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ка-52 «Аллигатор» россиян приземлили десантники ВСУ

Ка-52 «Аллигатор» россиян приземлили десантники ВСУ

24 июн 2022, 12:01
999

Ка-52 «Алігатор» армії воєнних злочинців росії приземлили десантники із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України на східному напрямку. Про це повідомляє прес-служба бригади у Фейсбук.



.

Надзвичайно результативним в плані ліквідації ворожої техніки видалась минула доба для 80-ї омбр Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка виконує бойові завдання на східному напрямку. Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади було знищено два БТР і дві БМД противника. Проте, головним бойовим досягненням того дня стало знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.

Стрілець-зенітник Назар розповів, що приблизно у 8.00 у небі з’явилося три ворожі «пташки», які, ймовірно, проводили авіарозвідку. Ракета десантника з ПЗРК «Ігла» поцілила у «алігатора» рашистів.

Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК «Ігла», і здійснив пуск. Ракета влучила у «вертушку», — зазначив Назар.

Нагадаємо, 24 червня російські війська здійснили авіаудари по дорозі та мосту, що ведуть до Лисичанська. Пошкодженим мостом тепер можуть проїхати лише легкові автомобілі, повідомив голова Луганської ОВА Гайдай.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров