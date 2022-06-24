Ка-52 «Аллигатор» россиян приземлили десантники ВСУ

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Ракурс

Ка-52 «Алігатор» армії воєнних злочинців росії приземлили десантники із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України на східному напрямку. Про це повідомляє прес-служба бригади у Фейсбук.

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Надзвичайно результативним в плані ліквідації ворожої техніки видалась минула доба для 80-ї омбр Десантно-штурмових військ ЗСУ, яка виконує бойові завдання на східному напрямку. Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади було знищено два БТР і дві БМД противника. Проте, головним бойовим досягненням того дня стало знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 «Алігатор», — йдеться у повідомленні.

Стрілець-зенітник Назар розповів, що приблизно у 8.00 у небі з’явилося три ворожі «пташки», які, ймовірно, проводили авіарозвідку. Ракета десантника з ПЗРК «Ігла» поцілила у «алігатора» рашистів.

Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК «Ігла», і здійснив пуск. Ракета влучила у «вертушку», — зазначив Назар.

Нагадаємо, 24 червня російські війська здійснили авіаудари по дорозі та мосту, що ведуть до Лисичанська. Пошкодженим мостом тепер можуть проїхати лише легкові автомобілі, повідомив голова Луганської ОВА Гайдай.