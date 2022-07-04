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Украинские военные на Изюмском направлении нанесли удары по вражеским складам
Украинские военные на Изюмском направлении нанесли удары по вражеским складам (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172365-ukrainskie-voennye-na-izumskom-napravlenii-nanesli-udary-po-vrajeskim-skladam-video.htmlРакурс
На Ізюмському напрямку українські військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії.
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Відео роботи артилеристів ЗСУ оприлюднило 4 липня командування Сухопутних військ України. Удар коригувався з безпілотника, який і зняв відео наслідків вибухів. Склад почав детонувати.
Генштаб Збройних сил України 4 липня показав знищення складу боєприпасів російських «Буків».
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