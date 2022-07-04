ВСУ бьют по россиянам немецкими "умными" снарядами

https://racurs.ua/n172364-vsu-but-po-rossiyanam-nemeckimi-umnymi-snaryadami-video.html

Ракурс

На українському фронті відбулося перше у світі успішне бойове застосування самонавідних снарядів SMArt, вироблених німецькою компанією GIWS mbh.

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Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, надсучасні німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи «Центр» російських загарбників. Бутусов пише, що «росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу».

Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.

Механізм його дії такий: відстрілюються боєприпаси на парашутах, які оснащені власними мікрорадарами та інфрачервоними сенсорами для пошуку бронетехніки.

Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо росія почне ставити на танки свою систему активного захисту «Арена-М», їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.

За даними джерел Бутусова, при обстрілі 1 липня двома снарядами було знищено дві одиниці техніки зс рф. Ймовірно, одна з них, яка знищена вибухом, була ЗРПК «Панцир» або танк.

2 липня німецькими снарядами SMArt ЗСУ накрили колону — пошкоджено або знищено до восьми одиниць бойової техніки російсько-фашистських військ.