Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Алексей Ковалев, фото: «Новинарня»

Суд арестовал имущество нардепа-предателя Ковалева для дальнейшей конфискации — ГБР

16 июл 2022, 12:59
999

Суд для подальшої конфіскації на користь держави заарештував майно народного депутата Олексія Ковальова, який перебуває на тимчасово окупованій території Херсонщині та допомагає окупантам.



.

Щодо Ковальова у квітні було відкрите кримінальне провадження. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зокрема, арештовані частки Ковальова в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн грн, — зазначають у ДБР. — Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» — український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал».

Ковальову 15 липня суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Його оголошено в розшук.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що Ковальов став «заступником голови з питань сільського господарства» створеного окупантами «уряду» Херсонщини.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров