353 ребенка погибли в результате российского вторжения в Украину

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Более 350 детей стали жертвами российского нападения на Украину
353 ребенка погибли в результате российского вторжения в Украинуhttps://racurs.ua/n172728-353-rebenka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu.htmlРакурс
В Україні вже 353 дитини стали жертвами масштабного російського вторгнення.
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Ще понад 662 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 353;
- Харківській області — 191;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 15 липня у Херсоні російськими військовослужбовцями вбито матір та її малолітню доньку;
- 15 липня внаслідок російських обстрілів Бахмутського район Донеччини у селі Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське — 16-річна;
- стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці.
Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені 2 тис. 138 закладів освіти, 221 з них зруйновано повністю.
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