353 ребенка погибли в результате российского вторжения в Украину

Более 350 детей стали жертвами российского нападения на Украину

https://racurs.ua/n172728-353-rebenka-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu.html

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В Україні вже 353 дитини стали жертвами масштабного російського вторгнення.

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Ще понад 662 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 353;

Харківській області — 191;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 52;

Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

15 липня у Херсоні російськими військовослужбовцями вбито матір та її малолітню доньку;

15 липня внаслідок російських обстрілів Бахмутського район Донеччини у селі Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське — 16-річна;

стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці.

Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені 2 тис. 138 закладів освіти, 221 з них зруйновано повністю.