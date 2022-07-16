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Более 350 детей стали жертвами российского нападения на Украину

353 ребенка погибли в результате российского вторжения в Украину

16 июл 2022, 12:33
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В Україні вже 353 дитини стали жертвами масштабного російського вторгнення.



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Ще понад 662 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 353;
  • Харківській області — 191;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 15 липня у Херсоні російськими військовослужбовцями вбито матір та її малолітню доньку;
  • 15 липня внаслідок російських обстрілів Бахмутського район Донеччини у селі Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське — 16-річна;
  • стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці.

Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені 2 тис. 138 закладів освіти, 221 з них зруйновано повністю.

Источник: Ракурс


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