Мама погибшей в Виннице девочки еще не знает о смерти дочери. Фото:

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Ракурс

Мама загиблої у Вінниці чотирирічної дівчинки Лізи не знає про смерть донечки.

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Жінці не говорять про смерть доньки — лікар поки не радить. Бабуся загиблої дитини зізнається, що Ірина вклала у Лізу всю душу. Про це 15 липня повідомляє «Суспільне».

Якщо я їй скажу про смерть — поховаю обох, — каже бабуся Лариса.

Як відомо, мама Ірина з чотирирічною Лізою повертались після занять із логопедом, коли російські окупанти вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Дівчинка загинула на місці, а її мама зараз перебуває у лікарні із важкою травмою черева.

Також від рук росіян у Вінниці загинули ще два хлопчики — семи та восьми років. Один із них проходив обстеження у медичному центрі, загинув разом із мамою. Другий потрапив у вогняну пастку, коли чекав на дядька у припаркованому автомобілі.

Раніше повідомлялося, що вбита російськими солдатами у Вінниці дівчинка Ліза була героїнею торішнього різдвяного ролика. Перша леді України Олена Зеленська опублікувала відео, в якому одну з головних ролей грає саме ця дитинка.

Джерело: «Суспільне»