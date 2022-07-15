Олена Зеленська опублікувала відео із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою

https://racurs.ua/ua/n172689-olena-zelenska-opublikuvala-video-iz-zagyblou-u-vinnyci-4-richnou-lizou.html

Ракурс

Вбита російськими нелюдами у Вінниці дівчинка Ліза була героїнею торішнього різдвяного ролика.

.

Під час російського ракетного удару по Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, а її мамі Ірині відірвало ногу. Вони якраз ішли на заняття з раннього розвитку дитини. В мережі з’явилося останнє відео з Лізою, яке зняла незадовго до прильоту ракет її мама.

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала відео, в якому одну з головних ролей грає саме ця сонячна дитинка.

Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео на різдвяні свята. Світла, щира, радісна дитина, яка росла в любові. Маленька бешкетниця тоді за півгодини встигла розмалювати фарбами не тільки себе, свою святкову сукню, а й усіх інших дітей, мене, операторів та режисера. Подивіться на неї живу, будь ласка, — написала Зеленська.

Українські військові розповіли, що російські окупанти завдали удару ракетами по Вінниці з мису Фіолент у Криму. Біля нього розташувалися кораблі, з яких і запустили ракети. Українська ППО збила дві з чотирьох ракет.

Удар по центру Вінниці забрав життя 23 громадян, понад 100 звернулися в лікарні.