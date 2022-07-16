353 дитини загинули внаслідок російського вторгнення в Україну

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Понад 350 дітей стали жертвами російського нападу на Україну
353 дитини загинули внаслідок російського вторгнення в Українуhttps://racurs.ua/ua/n172728-353-dytyny-zagynuly-vnaslidok-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu.htmlРакурс
В Україні вже 353 дитини стали жертвами масштабного російського вторгнення.
.
Ще понад 662 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 353;
- Харківській області — 191;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 15 липня у Херсоні російськими військовослужбовцями вбито матір та її малолітню доньку;
- 15 липня внаслідок російських обстрілів Бахмутського район Донеччини у селі Верхньокам’янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в селі Свято-Покровське — 16-річна;
- стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру Вінниці.
Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені 2 тис. 138 закладів освіти, 221 з них зруйновано повністю.
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Кремль наказав «суб'єктам федерації» сформувати добровольчі батальйони для розгортання в Україні — ISW
Ніхто не хоче наступати — рашисти вже місяць не можуть виконати наказ (АУДІО)
Штрафбат ПВК «Вагнера» — в’язням в росії пропонують воювати в Україні в обмін на амністію
Загрузка...