З’явилися нові деталі авіакатастрофи українського Ан-12 у Греції. Фото:

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Авіакатастрофа українського транспортного літака Ан-12 призвела до загибелі вісьмох членів екіпажу.

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Всі вони були громадянами України. Падіння літака могло статися через технічну несправність у повітрі. Про це генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович заявив у коментарі DW.

Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що «деталі уточнюються».

За інформацією грецького телеканалу ERT, український літак міг перевозити боєприпаси. Після падіння Ан-12 територію на 500 метрів від місця авіакатастрофи огородили. Жителям двох найближчих населених пунктів радять не відчиняти вікна, не виходити з дому. Також місцевим радять носити маски, бо в літаку могли бути небезпечні для здоров’я речовини.

Нагадаємо, транспортний літак Ан-12 української компанії впав на території Греції. Повітряна машина врізалася в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай. На борту перебували вісім членів екіпажу.

Джерело: DW, ERT