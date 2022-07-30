Повреждения колонии в Оленовке не присущи для систем HIMARS. Фото:

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Росіяни, очевидно, брешуть про удар ЗСУ по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці на Донбасі.

Пошкодження внаслідок пожежі не притаманні для принципу роботи американської реактивної системи залпового вогню HIMARS. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 29 липня.

Підтримувані кремлем видання публікують відео слідчого ізолятора, на яких видно пошкодження від пожежі. Але не ті, яких міг би завдати удар HIMARS, — зазначають фахівці.

За словами експертів, російська пропаганда лише показала кадри фрагментів ракети HIMARS. Однак відсутні ще будь-які докази того, що ці фрагменти знайшли саме на території колонії.

Вже незабаром американські експерти обіцяють оприлюднити більш детальну аналітику масового вбивства полонених в Оленівці.

Нагадаємо, 29 липня російська пропаганда заявила про нібито здійснений обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Воєнні злочинці повідомляли про 53 загиблих полонених.

А перехоплення розмов військових рф СБУ показало, що «обстріл» Оленівської колонії, де утримували полонених українських військових, вчинили самі окупанти.