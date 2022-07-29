Владимир Зеленский, фото: Depo.ua

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів нараду щодо теракту в окупованій Оленівці Донецької області, влаштованого рашистами проти утримуваних там полонених українських військових.

В нараді взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов, виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це Зеленський сьогодні, 29 липня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський наголошує, що є «задосить» доказів того, що цей теракт, в ході якого було цинічно вбито понад 50 полонених, був спланованим злочином. Цей злочин, за словами Зеленського, став черговим підтвердженням того, що Росія — держава-терорист.

Президент закликає ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) негайно відреагувати на вбивство полонених.

ООН і МКЧХ, що мали гарантувати збереження життя та здоров’я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати, — наголосив Зеленський.

У спільній заяві, ухваленій очільниками українських силових відомств та омбудсменом з приводу цього інциденту, наголошується, що процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь», який розпочався 16 травня, відбувався за посередництва ООН та МКЧХ

Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, — наголошується в заяві. — Ключовою умовою обраного формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена.

У зв’язку з цим у заяві вимагається від вказаних організацій негайно відреагувати та направити на територію колонії в Оленівці своїх представників, а також представників українського омбудсмена та Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених, з метою проведення інспекційної місії.