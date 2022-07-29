10 судов с зерном готовы к отправке, фото: Александр Кубраков

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Ракурс

У портах «Одеса» та «Чорноморськ» вже завантажено зерном 17 суден, з них 10 готові до відправлення.

Про це сьогодні, 29 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Експорт зерна розпочнеться з відправки кораблів, які не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії. Розраховуємо оперативно вивезти понад 20 млн тон зерна минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, — зазначив Кубраков.

За словами міністра, розблокування портів дасть українській економіці щомісячно майже 1 млрд дол. валютної виручки, що допоможе стабілізувати гривню та покращити економічну ситуацію країни.

Ми діємо у цілодобовій координації з ЗСУ і не втрачаємо пильності, — наголосив міністр.

Кубраков додав, що тривають роботи над розширенням пропускної спроможності залізниці, автомобільних доріг та пунктів пропуску на кордоні. Зокрема, на нараді у Адміністрації морських портів України детально обговорювалися плани з розвитку Дунайського портового кластера.