США выделяют 1 млрд дол. на гуммопомощь, часть этих денег получит Украина. Фото:

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США оголосили про виділення понад 1 млрд дол. гуманітарної та надзвичайної допомоги.

Гроші виділятимуться через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітню продовольчу програму ООН (ВПП). Частина цієї допомоги буде спрямована на підтримку України та інших країн, які мають серйозні гуманітарні потреби. Понад 218 млн дол. отримає ЮНІСЕФ, а понад 800 млн доларів — ВПП. Про це йдеться у заяві Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що кошти спрямують на допомогу у сферах продовольства, харчування, охорони здоров’я, захисту дітей, логістики, водопостачання та санітарії. Програми охоплять понад 40 країн, серед яких Україна, Ефіопія та М’янма.

У Вашингтоні вважають, що нова модель фінансування має зробити гумдопомогу швидшою та ефективнішою, бо скоротить бюрократію та адміністративні витрати. Це дозволить організаціям швидше направляти ресурси на необхідні витрати.

Також у Держдепі зазначили, що ця допомога є частиною реформи гуманітарної системи ООН, яка має підвищити прозорість, підзвітність і результативність використання американських грошей.

Нагадаємо, 5 червня Палата представників США проголосувала за допомогу Україні та масштабні санкції проти РФ. Законопроект передбачає понад 1 млрд дол. безпекової допомоги та коштів на відновлення, і ще 8 млрд дол. для оборонних позик.