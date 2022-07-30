Норвегія передала Україні 14 бронемашин Iveco LMV III. Фото:

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Норвегія передала Україні броньовані патрульні машини IVECO LAV III.

Уряд Королівства Норвегії передав українським захисникам 14 таких машин. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність та захист, і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані. Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення росії, — зазначив норвезький міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Повідомляється, що ці що бронеавтомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, ПЗРК та бронетранспортери, які країна вже раніше передала ЗСУ.

Як відомо, Iveco LMV — армійський багатоцільовий позашляховик із броньованим корпусом. Маса машини в базовій комплектації становить 7 т, максимальна швидкість — 130 км/год, запас ходу — 600 км. Станом на 2016 рік у Збройних силах Норвегії було 170 автомобілів IVECO LAV у різних варіантах.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що Україна отримає від Північної Македонії танки Т-72, які ця країна планували в найближчі роки зняти з озброєння. Скільки саме танків передають ЗСУ зараз невідомо, проте відомо, що на озброєнні македонської армії була 31 машина цього типу.