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Ракурс
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини, фото: Олексій Резніченко

Росіяни обстріляли з «Градів» Дніпропетровщину (ФОТО)

31 лип 2022, 08:56
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Росіяни вночі з РСЗО «Град» обстріляли Дніпропетровщину.





Вогнем ворога накрило два райони області — Нікопольський та Криворізький, в інших районах наразі спокійно. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 31 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По Нікопольському вночі двічі ударили з «Градів». Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів, — зазначив чиновник.

Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:

  • постраждав 67-річний чоловік;
  • один приватний будинок знищено, кілька десятків — пошкоджено. Є руйнування у сімох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ;
  • на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти — пошкоджені;
  • виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Крім того, вранці ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. У Криворізькому районі рашисти поцілили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, люди не постраждали.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини, фото: Олексій Резніченко

Джерело: Ракурс


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