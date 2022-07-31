Последствия обстрела Днепропетровщины, фото: Алексей Резниченко

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Росіяни вночі з РСЗО «Град» обстріляли Дніпропетровщину.

Вогнем ворога накрило два райони області — Нікопольський та Криворізький, в інших районах наразі спокійно. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 31 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

По Нікопольському вночі двічі ударили з «Градів». Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів, — зазначив чиновник.

Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:

постраждав 67-річний чоловік;

один приватний будинок знищено, кілька десятків — пошкоджено. Є руйнування у сімох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ;

на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти — пошкоджені;

виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Крім того, вранці ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. У Криворізькому районі рашисти поцілили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, люди не постраждали.