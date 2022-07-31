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Последствия обстрела Днепропетровщины, фото: Алексей Резниченко
Россияне обстреляли из «Градов» Днепропетровщину (ФОТО)https://racurs.ua/n173231-rossiyane-obstrelyali-iz-gradov-dnepropetrovschinu-foto.htmlРакурс
Росіяни вночі з РСЗО «Град» обстріляли Дніпропетровщину.
Вогнем ворога накрило два райони області — Нікопольський та Криворізький, в інших районах наразі спокійно. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 31 липня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
По Нікопольському вночі двічі ударили з «Градів». Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів, — зазначив чиновник.
Зафіксовані такі наслідки російських обстрілів:
- постраждав 67-річний чоловік;
- один приватний будинок знищено, кілька десятків — пошкоджено. Є руйнування у сімох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ;
- на місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти — пошкоджені;
- виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.
Крім того, вранці ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами, масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. У Криворізькому районі рашисти поцілили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді, люди не постраждали.
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