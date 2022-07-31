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Ракурс
Рашисты снова обстреляли Николаев, фото: Николаевская областная прокуратура

Самый сильный за время войны обстрел Николаева устроили рашисты — мэр

31 июл 2022, 08:23
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Миколаїв в ніч на сьогодні. 31 липня, зазнав, ймовірно, найсильнішого за час війни масованого обстрілу.





Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Про це у своєму Telgeram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Фіксувалися, зокрема, і вибухи касетних снарядів.

Відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків, — зазначив Сєнкевич.

Працюють рятувальники, наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, росіяни обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С», що призвело до людських жертв.

Источник: Ракурс


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