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Ракурс
Рашисти знову обстріляли Миколаїв, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Найсильніший за час війни обстріл Миколаєва влаштували рашисти — мер

31 лип 2022, 08:23
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Миколаїв в ніч на сьогодні. 31 липня, зазнав, ймовірно, найсильнішого за час війни масованого обстрілу.





Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Про це у своєму Telgeram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Фіксувалися, зокрема, і вибухи касетних снарядів.

Відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків, — зазначив Сєнкевич.

Працюють рятувальники, наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, росіяни обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С», що призвело до людських жертв.

Джерело: Ракурс


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