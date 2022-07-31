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Рашисти знову обстріляли Миколаїв, фото: Миколаївська обласна прокуратура
Найсильніший за час війни обстріл Миколаєва влаштували рашисти — мерhttps://racurs.ua/ua/n173230-naysylnishyy-za-chas-viyny-obstril-mykolaieva-vlashtuvaly-rashysty-mer.htmlРакурс
Миколаїв в ніч на сьогодні. 31 липня, зазнав, ймовірно, найсильнішого за час війни масованого обстрілу.
Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Про це у своєму Telgeram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Фіксувалися, зокрема, і вибухи касетних снарядів.
Відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків, — зазначив Сєнкевич.
Працюють рятувальники, наслідки обстрілів уточнюються.
Нагадаємо, вчора, 30 липня, росіяни обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С», що призвело до людських жертв.
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