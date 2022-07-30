З'явилася реакція Парижа на убивство українських військовополонених в Оленівці

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Винні в убивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність.

Про це 30 липня повідомила пресслужба французького МЗС.

Франція висловлює жах у звʼязку з повідомленнями про вбивства та тортури щодо українських військовополонених у слідчому ізоляторі Оленівки. Якщо ця інформація підтвердиться, то всі особи, відповідальні за подібні злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії, — сказано в повідомленні.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у США недостатньо інформації, щоб розумно коментувати «ці дуже ранні повідомлення».

Червоний Хрест заявив, що звернувся до окупантів у Донецьку, щоб отримати доступ до Оленівки.

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив теракт Оленівці, заявивши, що нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і є воєнними злочинами.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці вимагає розслідування.

У зведенні Інституту вивчення війни вказали, що спонсороване Кремлем інформаційне агентство «РИА Новости» опублікувало відео з колонії в Оленівці, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS.

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, коментуючи масове вбивство в Оленівці, заявила, що воєнні злочини не повинні залишатися безкарними.

Глава МЗС України закликає ООН засудити росію за обстріл слідчого ізолятора «Оленівка» та відвідати місце злочину для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину.