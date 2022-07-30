1,337 млрд доларів - американець виграв третій найбільший джек-пот в історії США

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Ракурс

У США виграли у лотерею понад мільярд доларів.

Чоловік, який купив лотерейний білет Mega Millions в магазині на АЗС в передмісті Чикаго, виграв 1 млрд 337 млн дол. Це третій найбільший лотерейний джек-пот в історії США, повідомляє агентство Bloomberg.

У Mega Millions поки розшукують переможця і просять його зголоситися.

Він отримає всю суму виграшу, якщо погодиться розбити його на щорічні фіксовані виплати. У такому випадку суму сплатить упродовж 29 років. Негайна виплата готівкою істотно зменшує виплату, тоді вона становитиме 780,5 млн.

Виграш акумулювався з 15 квітня — це 29 послідовних розіграшів без переможця джекпоту. Шанс виграти джекпот становить 1 до 302,5 млн. Магазин, який продав виграшний білет, отримає півмільйона доларів.

У Mega Millions грають у 45 штатах, а також у Вашингтоні, округ Колумбія, і на Віргінських островах США. Гра координується державними лотереями.

Іллінойс є одним зі штатів, де переможці, які виграли понад 250 тис. дол., можуть не розголошувати свої імена. Прес-секретар лотереї Іллінойсу Емілія Мазур сказала, що переважна більшість цих переможців роблять саме так.