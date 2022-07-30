Папа Римський розповів, що може піти у відставку через проблеми зі здоров'ям

https://racurs.ua/ua/n173227-papa-rymskyy-rozpoviv-scho-moje-pity-u-vidstavku-cherez-problemy-zi-zdorov-yam.html

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Папа Римський Франциск не виключає, що може піти у відставку, якщо серйозні проблеми зі здоров’ям не дозволять йому й надалі керувати католицькою церквою.

Франциск зізнався, що через похилий вік та труднощі з ходьбою, швидше за все, більше не зможе продовжувати здійснювати поїздки в тому ж ритмі, що й раніше. І загалом зараз розпочався «новий, повільніший етап його папства», повідомляє Sky News.

Про це 85-річний понтифік сказав журналістам на борту літака, який повертався до Риму з тижневої подорожі Канадою. Він відвідав цю країну, щоб перепросити за непристойну роль католицької церкви у жорстокому поводженні з дітьми корінного населення у місцевих школах.

Останні кілька місяців Папа Римський користується інвалідним кріслом, тростиною або ходунками через біль у коліні, спричинений переломом та запаленням зв’язок.

Я думаю, що у моєму віці з такими обмеженнями я мушу трохи поберегти себе, щоб мати можливість служити церкві, або ухвалити рішення відійти від справ, — пояснив Франциск і додав, що «це не катастрофа — Папу можна змінити».

Раніше Франциск уже говорив, що може піти стопами свого попередника Бенедикта, який у 2013 році став першим папою за 600 років, який пішов у відставку замість того, щоб обіймати пост довічно.