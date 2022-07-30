рф обстріляла спальні райони Миколаєва із РСЗВ «Торнадо-С». Фото: росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n173207-rosiyany-obstrilyaly-mykolayiv-iz-system-tornado-s-ie-jertvy-foto.html

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Країна-агресор російська федерація продовжує завдавати ударів по мирному Миколаєву, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи цивільних.

По спальних районах обласного центру завдали ударів вночі 30 липня. У двох районах були пошкоджені будинки — у них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень наразі встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту житлово-комунального господарства. Значні ушкодження зафіксовані в багатоповерхівках. Наразі відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У військовій комендатурі зазначили, що Миколаїв обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».

А в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що внаслідок обстрілу в підсобному приміщенні однієї з п’ятиповерхівок сталася пожежа на площі 10 кв. м. На місці працювали рятувальники, медики та аварійні бригади АТ «Миколаївгаз» та «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, 27 липня у Збройних силах України заявили про знищення частини зенітно-ракетних систем С-300, які російські загарбники використовували для обстрілів Миколаєва через дефіцит інших ракет.