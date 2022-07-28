Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Миколаїв та Чугуїв обстріляли з РСЗВ - рашисти влучили у школу, яхтклуб та багатоповерхівку

Миколаїв та Чугуїв обстріляли з РСЗВ — рашисти влучили у школу, яхтклуб та багатоповерхівку (ФОТО)

28 лип 2022, 09:57
999

Війська росії уранці 28 липня обстріляли Миколаїв та Чугуїв на Харківщині.





У Миколаєві влучили у школу — частина будівлі обвалилася, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Поранень дістав охоронець закладу. У сусідніх будинках побило вікна та покрівлю.

Також ракета влучила у складське приміщення на території водної станції Кораблебудівного університету. Крім того, пошкоджені дві багатоповерхівки.

Обстріл Миколаєва

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що зранку три російські ракети практично вщент зруйнували будівлю середньої школи у Корабельному районі міста. Снарядами також пошкоджено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства і господарські споруди.

Обстріл Миколаєва

Обстріл Миколаєва

У Харківський області ворог обстрілював Чугуїв з реактивних систем. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, а також багатоквартирний житловий будинок — там снаряд влучив в одну із квартир. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Обстріл Чугуєва

Голова ОВА Олег Синєгубов написав у Телеграм, що вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо — постраждалих немає.

Крім того, у Чугуївському районі увечері 27 липня смт Печеніги обстріляли запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали село Циркуни, там сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів