Миколаїв та Чугуїв обстріляли з РСЗВ - рашисти влучили у школу, яхтклуб та багатоповерхівку

https://racurs.ua/ua/n173133-mykolayiv-ta-chuguyiv-obstrilyaly-z-rszv-rashysty-vluchyly-u-shkolu-yahtklub.html

Ракурс

Війська росії уранці 28 липня обстріляли Миколаїв та Чугуїв на Харківщині.

У Миколаєві влучили у школу — частина будівлі обвалилася, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Поранень дістав охоронець закладу. У сусідніх будинках побило вікна та покрівлю.

Також ракета влучила у складське приміщення на території водної станції Кораблебудівного університету. Крім того, пошкоджені дві багатоповерхівки.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що зранку три російські ракети практично вщент зруйнували будівлю середньої школи у Корабельному районі міста. Снарядами також пошкоджено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства і господарські споруди.

У Харківський області ворог обстрілював Чугуїв з реактивних систем. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, а також багатоквартирний житловий будинок — там снаряд влучив в одну із квартир. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Голова ОВА Олег Синєгубов написав у Телеграм, що вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо — постраждалих немає.

Крім того, у Чугуївському районі увечері 27 липня смт Печеніги обстріляли запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали село Циркуни, там сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.