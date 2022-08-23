Рашисты в начале масштабного вторжения в Украину захватили ЧАЭС

https://racurs.ua/n174025-rashistov-zahvativshih-chaes-uje-mojet-ne-byt-v-jivyh-zelenskiy.html

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Російських загарбників, які на початку масштабного вторгнення в Україну захопили Чорнобильську АЕС, вже може не бути в живих.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 23 серпня, під час прес-конференції, повідомляє агентство «Укрінформ».

Слава Богу, там деокуповано було, хоча люди, які окупували з боку російської федерації та найманці — ніхто не знає, де вони, інформація в нас була, що в живих їх немає. Що з ними сталося? Ми не знаємо, — наголосив Зеленський.

Чорнобильська АЕС та об'єкти в зоні відчуження були захоплені російськими військовими у період з 24 лютого по 31 березня 2022 року. 31 українські сили оборони витіснили рашистів із території промислового майданчика ЧАЕС.

Наразі одна українська атомна електростанція залишається окупованою рашистами — Запорізька АЕС, територію якої росія захопила 4 березня.

Джерело: «Укрінформ»