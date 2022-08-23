Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские войска пытаются поднять облака радиоактивной пыли.

Рашисты обстреливают пригород Энергодара, чтобы поднять облака радиоактивной пыли — ГУР

23 авг 2022, 20:42
999

Російські війська здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодара, щоб підняти хмари радіоактивного пилу із золовідвалів Запорізької ТЕС.





У золовідвалах складують золу, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій й має високу концентрацію небезпечних речовин. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані, — наголошують у ГУР. — Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара.

Зазначається, що в такий спосіб рашисти намагаються створити потрібну їм «картинку» на Запорізькій АЕС задля маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Так, в результаті їхніх дій моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу ЗАЕС, вказує на підвищення рівня радіації.

Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних «обстрілів з боку ЗСУ», — наголошують у ГУР.

Варто додати, що в соцмережах сьогодні з’явилися повідомлення про лісову пожежу, яка спалахнула в районі Енергодару після російських обстрілів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров