Російські війська намагаються підняти хмари радіоактивного пилу, фото:

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Російські війська здійснюють мінометні обстріли передмість Енергодара, щоб підняти хмари радіоактивного пилу із золовідвалів Запорізької ТЕС.

У золовідвалах складують золу, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій й має високу концентрацію небезпечних речовин. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані, — наголошують у ГУР. — Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара.

Зазначається, що в такий спосіб рашисти намагаються створити потрібну їм «картинку» на Запорізькій АЕС задля маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Так, в результаті їхніх дій моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу ЗАЕС, вказує на підвищення рівня радіації.

Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних «обстрілів з боку ЗСУ», — наголошують у ГУР.

Варто додати, що в соцмережах сьогодні з’явилися повідомлення про лісову пожежу, яка спалахнула в районі Енергодару після російських обстрілів.