Росіяни завезли на Запорізьку АЕС додаткову військову техніку

https://racurs.ua/ua/n174007-rosiyany-zavezly-na-zaporizku-aes-dodatkovu-viyskovu-tehniku.html

Ракурс

Російська армія завезла на територію Запорізької АЕС додаткову військову техніку.

Як повідомляє українська енергетична компанія «Енергоатом», 22 серпня на АЕС було завезено два БТР та шість вантажівок.

Загалом на території станції зараз дислоковано понад 40 одиниць військової техніки. Біля першого енергоблоку розташовано 16 військових машин, біля другого — сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду, — йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, на станцію прибули нові російські військовослужбовці. За даними Енергоатому, деякі з них носять маски.

«Ракурс» повідомляв, що російські воєнні злочинці запросили проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС».

росія може влаштувати провокацію із пожежею на ЗАЕС. Про це повідомив 22 серпня координатор громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк з посиланням на джерела української розвідки.

Для цього на території станції розмістили велику кількість автомобільного палива. На підготовку до провокації вказує також направлення на станцію додаткових підрозділів РХБЗ.

Станом на 8.00 22 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції, — йдеться в повідомленні «Енергоатому».

У відомстві нагадали, що 5 серпня внаслідок атаки російських військових на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист — і один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

6 серпня через обстріл загарбниками ЗАЕС пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. 13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

А 20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна.