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В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна
В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна — соцмережі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174006-v-donecku-pryletilo-do-administraciyi-pushylina-socmereji-foto-video.htmlРакурс
У центрі Донецька вдень 23 серпня пролунали вибухи. Соцмережі повідомили, що «приліт» відбувся або в будівлі поліції, або в районі торгово-розважального центру. Є загиблі та поранені.
Окупанти у Донецькій області повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації «голови днр» дениса пушілина.
Снаряд прямо влучив у фасад будівлі, також постраждало праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа.
Сам пушилін внаслідок удару нібито не постраждав і «перебуває в безпечному місці».
Пряме влучання трапилося в «адміністрацію» маріонетки Кремля, яка розміщена в одному з найбільших готелів Донецька.
Повідомляється і про влучання поблизу офісу так званої міліції днр.
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