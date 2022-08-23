В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна

https://racurs.ua/ua/n174006-v-donecku-pryletilo-do-administraciyi-pushylina-socmereji-foto-video.html

Ракурс

У центрі Донецька вдень 23 серпня пролунали вибухи. Соцмережі повідомили, що «приліт» відбувся або в будівлі поліції, або в районі торгово-розважального центру. Є загиблі та поранені.

Окупанти у Донецькій області повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації «голови днр» дениса пушілина.

Снаряд прямо влучив у фасад будівлі, також постраждало праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа.

Сам пушилін внаслідок удару нібито не постраждав і «перебуває в безпечному місці».

Пряме влучання трапилося в «адміністрацію» маріонетки Кремля, яка розміщена в одному з найбільших готелів Донецька.

Повідомляється і про влучання поблизу офісу так званої міліції днр.