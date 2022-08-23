Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях

https://racurs.ua/ua/n174005-bucha-feyk-vid-zelenskogo-rosiyany-rozrobyly-metodychku-dlya-svoyih-agitatoriv-na-okupovanyh.html

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Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення у тому, що росія нібито не бʼє по мирному населення, а «за Україну все вирішують куратори зі США».

Документ, який оприлюднили українські розвідники, містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями. Наприклад:

Росія буде нас бомбити? — «Ні, рф виконує високоточні удари по військовим об'єктам (українські новини є хибними)»; Я не хочу жити в рф — «Ви просто боїтеся. Росія — країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції)»; Чому російська армія займається мародерством? — «російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати що це людський фактор і все)»; Кажуть, що в рф злидні — «Це брехня, в рф майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль»; Нам розповідали про Бучу — «Це фейк від Зеленського»; Невже Зеленський нас ненавидить? — «Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він наркоман)»; Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? — «З метою вашого захисту і безпеки». Як зазначено в преамбулі «документ розповсюджується виключно інструкторів, афільованих керівництвом „єдиної росії“ і не може бути переданий на ознайомлення третім особам».

З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію «єдина росія». Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії.

З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з «єдиною росією» є секретною інформацією і не підлягає розголошенню.

Згідно з «методичкою» окупантам дозволено «збір матеріальних коштів у населення». Натомість суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (у тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння.