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Россияне разработали методичку для своих агитаторов на оккупированных территориях

Буча — фейк от Зеленского. Россияне разработали методичку для своих агитаторов на оккупированных территориях (ДОКУМЕНТ)

23 авг 2022, 12:30
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Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях, щоб переконувати населення у тому, що росія нібито не бʼє по мирному населення, а «за Україну все вирішують куратори зі США».





Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях

Документ, який оприлюднили українські розвідники, містить таблицю з питаннями, які найчастіше ставить українське населення окупантам і типовими відповідями з додатковими роз’ясненнями. Наприклад:

Росія буде нас бомбити? — «Ні, рф виконує високоточні удари по військовим об'єктам (українські новини є хибними)»;

Я не хочу жити в рф — «Ви просто боїтеся. Росія — країна великих можливостей (повідомити органам військової поліції)»;

Чому російська армія займається мародерством? — «російська армія не займається мародерством (якщо є свідки, сказати що це людський фактор і все)»;

Кажуть, що в рф злидні — «Це брехня, в рф майже кожен може дозволити собі особистий автомобіль»;

Нам розповідали про Бучу — «Це фейк від Зеленського»;

Невже Зеленський нас ненавидить? — «Зеленський нічого не вирішує, все вирішують куратори зі США (згадати, що він наркоман)»;

Чому військова техніка знаходиться поруч з будинками? — «З метою вашого захисту і безпеки».

Як зазначено в преамбулі «документ розповсюджується виключно інструкторів, афільованих керівництвом „єдиної росії“ і не може бути переданий на ознайомлення третім особам».

Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях

Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях

Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях

З документа випливає, що єдиним органом, який курує роботу окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях визначено кремлівську партію «єдина росія». Будь-які інші організації можуть з’являтися з погодження і жорсткого контролю путінської партії.

З іншого боку, сам зв’язок окупаційних структур з «єдиною росією» є секретною інформацією і не підлягає розголошенню.

Згідно з «методичкою» окупантам дозволено «збір матеріальних коштів у населення». Натомість суворо заборонено приймати харчові продукти та медикаменти (у тому числі, герметично упаковані) через часті випадки отруєння.

Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях

Росіяни розробили методичку для своїх агітаторів на окупованих територіях

Источник: Ракурс


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