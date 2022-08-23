Крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой войны - ООН обновила данные о беженцах из Украины

https://racurs.ua/n174004-krupneyshiy-migracionnyy-krizis-so-vremen-vtoroy-mirovoy-voyny-oon-obnovila-dannye-o-bejencah.html

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За даними ООН, майже третина мешканців України залишила свої домівки через війну

Про це з посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців пише Deutsche Welle. У матеріалі йдеться, що це найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни.

За даними Мінфіну України, 1 лютого 2022 року населення України становило близько 41,13 млн осіб, не рахуючи людей, які проживають в окупованих Криму, Севастополі, а також так званих днр та лнр.

Як підрахували в ООН, з кінця лютого до середини серпня було зареєстровано близько 10 млн перетинів кордону за напрямом з України до Європи. З них приблизно 4 млн людей повернулися додому.

Ще частину українців було насильно вивезено до росії або вони переміщувалися всередині країни.

Майже 155 тис. дітей з України навчаються у німецьких школах, повідомили на Конференції міністрів освіти у Берліні. Федеральні землі повідомили про 154 тис. 761 учня у школах за 33 календарний тиждень. Порівняно з попереднім тижнем їхня кількість зросла на 4 тис. 690.

Більшість федеральних земель ще не опублікували даних через літні канікули. Вказана кількість учнів відноситься до загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.