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Россияне обстреляли ракетами Днепр
Россияне обстреляли ракетами Днепрhttps://racurs.ua/n174003-rossiyane-obstrelyali-raketami-dnepr.htmlРакурс
Росіяни обстріляли місто Дніпро, вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки.
Про це 23 серпня повідомив мер Борис Філатов.
У Дніпрі вранці прогриміли декілька вибухів. Відразу після цього в місті та області було оголошено повітряну тривогу.
У місті видно дим, але що спричинило його поки невідомо. Офіційних коментарів військових із цього приводу поки що немає.
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