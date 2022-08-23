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Ракурс
Россияне обстреляли ракетами Днепр

Россияне обстреляли ракетами Днепр

23 авг 2022, 11:38
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Росіяни обстріляли місто Дніпро, вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки.





Про це 23 серпня повідомив мер Борис Філатов.

У Дніпрі вранці прогриміли декілька вибухів. Відразу після цього в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

У місті видно дим, але що спричинило його поки невідомо. Офіційних коментарів військових із цього приводу поки що немає.

Источник: Ракурс


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