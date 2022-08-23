Воины группы К2 показали оккупантам, что желание подражать кадыровским Тик-ток войскам вредно для здоровья - видео удара

https://racurs.ua/n174002-voiny-gruppy-k2-pokazali-okkupantam-chto-jelanie-podrajat-kadyrovskim-tik-tok-voyskam-vredno-dlya.html

Ракурс

Воїни групи К2 з 54 ОМБр показали окупантам, що бажання наслідувати кадирівські ТікТок-війська рф шкідливе для здоров’я, особливо для здоров’я оточуючих.

Як повідомили у фонді «Повернись живим», високопоставлений російський військовий вирішив познімати відео про власний героїзм на передовій. Та щось пішло не так: коли з неба прилетів «подарунок» від наших армійців, рятувати командира прибіг ледь не взвод рашистів, полишивши власні позиції.

Однак і тут їх спіткала невдача: рятуючи свого недолугого начальника, частина окупантів відправилася на концерт до Кобзона.