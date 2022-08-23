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Воины группы К2 показали оккупантам, что желание подражать кадыровским Тик-ток войскам вредно для здоровья - видео удара

Воины группы К2 показали оккупантам, что желание подражать кадыровским Тик-ток войскам вредно для здоровья — видео удара

23 авг 2022, 11:32
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Воїни групи К2 з 54 ОМБр показали окупантам, що бажання наслідувати кадирівські ТікТок-війська рф шкідливе для здоров’я, особливо для здоров’я оточуючих.





Як повідомили у фонді «Повернись живим», високопоставлений російський військовий вирішив познімати відео про власний героїзм на передовій. Та щось пішло не так: коли з неба прилетів «подарунок» від наших армійців, рятувати командира прибіг ледь не взвод рашистів, полишивши власні позиції.

Однак і тут їх спіткала невдача: рятуючи свого недолугого начальника, частина окупантів відправилася на концерт до Кобзона.

Источник: Ракурс


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