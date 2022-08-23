Воїни групи К2 показали окупантам, що бажання наслідувати кадирівські ТікТок-війська шкідливе для здоров’я - відео удару

https://racurs.ua/ua/n174002-voyiny-grupy-k2-pokazaly-okupantam-scho-bajannya-nasliduvaty-kadyrivski-tiktok-viyska-shkidlyve.html

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Воїни групи К2 з 54 ОМБр показали окупантам, що бажання наслідувати кадирівські ТікТок-війська рф шкідливе для здоров’я, особливо для здоров’я оточуючих.

Як повідомили у фонді «Повернись живим», високопоставлений російський військовий вирішив познімати відео про власний героїзм на передовій. Та щось пішло не так: коли з неба прилетів «подарунок» від наших армійців, рятувати командира прибіг ледь не взвод рашистів, полишивши власні позиції.

Однак і тут їх спіткала невдача: рятуючи свого недолугого начальника, частина окупантів відправилася на концерт до Кобзона.