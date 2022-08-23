Усе командування, командир роти, комбат - усі відмови написали. Росіяни не хочуть наступати

https://racurs.ua/ua/n174001-komanduvannya-komandyr-roty-kombat-usi-vidmovy-napysaly-rosiyany-ne-hochut-nastupaty-audio.html

Ракурс

У новому перехопленні розмов окупантів російський військовий каже, що солдати рф відмовляються наступати.

Один з російських солдатів, розмову якого з начальством опублікувало Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони, теж хоче офіційно відмовитися воювати. Він розповідає командиру, що так уже вчинило усе командування його роти.

Крім того, російський військовий ділиться інформацією про рішучу відмову командування і солдатів армії рф наступати.