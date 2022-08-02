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Ракурс
Міжетнічні конфлікти виникають у лавах окупантів через успіхи ЗСУ. Скріншот

Окупанти стріляють один в одного — нервують через успіхи ЗСУ (АУДІО)

2 сер 2022, 18:51
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Міжетнічні конфлікти виникають у лавах армії російської федерації.





Окупанти нервують через зміцнення позицій Збройних сил України. Зокрема, доходить до дружнього вогню. Про це йдеться у телефонній розмові російських військових, яку перехопила Служба безпеки України.

Один із загарбників розповідає, як п’яний тувинець з 55-ої бригади почав стріляти по командиру розвідувального батальйону. У відповідь той офіцер вирішив відправити в розташування 55-ої бригади бронетранспортер з особовим складом. Підопічним він наказав покарати тувинця.

БРТ відкрив вогонь зі штатної зброї по солдатах 55-ої бригади. Внаслідок перестрілки троє окупантів дістали поранення. При цьому всіх інших поставили на коліна і змусили вибачатися під погрозами вбивства.

Нагадаємо, Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, в якій один із російських солдатів радить матері не вірити пропаганді рф і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва. Також окупант боїться, що його відправлять до вʼязниці, якщо він відмовиться воювати.

Джерело: Ракурс


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