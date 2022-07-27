Російські окупанти жаліються, що не встигають засікти пілотів ЗСУ на радарах. Скріншот з відео

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Українські пілоти так вправно працюють по російських окупантах, що ті навіть не встигають засікти їх на своїх радарах.

Льотчики ЗСУ розповідають, як на Херсонському напрямку не можуть ніяк зафіксувати українські літаки. Повітряні сили встигають відпрацювати по загарбниках та полетіти назад. Про це свідчить нова телефонна розмова російських військових, яку вдалося перехопити Службі безпеки України.

Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер один, скоро прилетят, в течение 10−15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Всё, отбой, — розповідає батькам ворог.

Також росіяни вихваляються перед батьками, що продовжують активно використовувати проти українців заборонені боєприпаси — фосфорні та касетні. Кажуть, що їм начхати на наслідки, бо «ночью очень красиво выглядит».

У спецслужбі зазначили, що системно фіксують порушення російськими військовими законів і звичаїв війни. За цією статтею СБУ відкрила уже понад 7 тис. проваджень.

Нагадаємо, перехоплена українською військовою розвідкою розмова окупантів свідчить, що російські загарбники після чергової пиятики розстріляли мирне село з гранатометів.