Межэтнические конфликты возникают в рядах оккупантов из-за успехов ВСУ. Скриншот

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Міжетнічні конфлікти виникають у лавах армії російської федерації.

Окупанти нервують через зміцнення позицій Збройних сил України. Зокрема, доходить до дружнього вогню. Про це йдеться у телефонній розмові російських військових, яку перехопила Служба безпеки України.

Один із загарбників розповідає, як п’яний тувинець з 55-ої бригади почав стріляти по командиру розвідувального батальйону. У відповідь той офіцер вирішив відправити в розташування 55-ої бригади бронетранспортер з особовим складом. Підопічним він наказав покарати тувинця.

БРТ відкрив вогонь зі штатної зброї по солдатах 55-ої бригади. Внаслідок перестрілки троє окупантів дістали поранення. При цьому всіх інших поставили на коліна і змусили вибачатися під погрозами вбивства.

Нагадаємо, Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, в якій один із російських солдатів радить матері не вірити пропаганді рф і скаржиться на ставлення до військових з боку вищого керівництва. Також окупант боїться, що його відправлять до вʼязниці, якщо він відмовиться воювати.