Самолет Нэнси Пелоси приземлился на острове Тайвань. Фото:

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Літак спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибув до Тайваню.

У вівторок, 2 августа, повітряна машина приземлилася в аеропорту «Суншань» у Тайбеї. Спецборт американки до аеропорту супроводжувала бойова авіація Тайваню. Тим часом у країні запровадили другий рівень тривоги. Про це повідомляє тайванське телебачення.

Медіа CGTN повідомило, що невідома кількість винищувачів Су-35 ВПС Китаю перетнули Тайванську протоку у напрямку острова. А з баз Японії курсом на Тайвань були підняті винищувачі Військово-повітряних сил США.

Раніше китайці стягнули військову техніку в порт Сяменя, міста на узбережжі Тайванської протоки. Також Китай вирішив закрити для цивільних літаків повітряний простір країни в напрямку Тайванської протоки.

Візит Пелосі до Тайваню неабияк розгнівав Пекін. Представника МЗС КНР Чжао Ліцзян 2 серпня заявив, що цей «стане грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, і призведе до дуже серйозних подій і тяжких наслідків».

Китайська сторона в черговий раз попереджає американську сторону, що КНР знаходиться в стані підвищеної готовності, армія Китаю жодним чином не залишиться байдужим спостерігачем і обов’язково прийме рішучі і дієві контрзаходи для захисту суверенітету і територіальної цілісності, — заявляв китайський дипломат.

За інформацією The New York Times, Ненсі Пелосі давно критикує Китай, а в Пекіні до неї ставляться вороже. Американка побувала в Пекіні у 1991 році, коли ще була конгресменом від Каліфорнії. Її візит відбувся через два роки після того, як китайські війська відкрили вогонь по студентах на площі Тяньаньмень, що призвело до сотенних жертв серед цивільних. Тоді Пелосі разом із волонтерами розгорнула на площі плакат на згадку про загиблих студентів.

Як відомо, Тайвань — острів з населенням 23 млн осіб, розташований майже за 130 км від узбережжя КНР. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення «мирного возз'єднання». Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення.

Незалежність Тайваню від Китаю підтримують США та інші західні країни. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.

Нагадаємо, напередодні можливого візиту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань китайські авіаносці «Ляонін» та «Шаньдун» залишили порти дислокування та вийшли в море. А США 1 серпня перекинули в район Тайваню авіаносець «Рональд Рейган» та кілька десантних кораблів.

Джерела: CGTN, The New York Times