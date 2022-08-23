Росіяни обстріляли ракетами Дніпро

https://racurs.ua/ua/n174003-rosiyany-obstrilyaly-raketamy-dnipro.html

Ракурс

Росіяни обстріляли місто Дніпро, вже є факти падіння уламків ракет на приватні будинки.

Про це 23 серпня повідомив мер Борис Філатов.

У Дніпрі вранці прогриміли декілька вибухів. Відразу після цього в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

У місті видно дим, але що спричинило його поки невідомо. Офіційних коментарів військових із цього приводу поки що немає.