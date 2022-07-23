Украинцы в Польше будут получать е-документ для пересечения границ ЕС

Украинцы в Польше будут получать е-документ. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n172972-ukraincy-v-polshe-budut-poluchat-e-dokument-dlya-peresecheniya-granic-es.html

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Біженці з України у Польщі отримали право на перетин кордону Європейського Союзу.

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Для цього знадобиться електронний документ Diia. pl, який підтверджує їхнє легальне перебування на території країни та дозволяє подорожувати й перетинати кордони ЄС. Про це повідомляється на сайті уряду Польщі.

Зазначається, що про своє рішення Варшава вже поінформувала Європейську комісію. Документ Diia. pl — перша повністю цифрова посвідка на проживання в Євросоюзі. Інформацію про посвідку вже надіслали державам-членам ЄС та асоційованим учасникам Шенгенської зони.

У польському уряді зазначили, що документ Diia. pl доступний через мобільний додаток mObywat. Цей застосунок можна встановити на смартфони з операційними системами Android та iOS. Українцям у Польщі необхідно також мати PESEL, що є польським аналогом українського ідентифікаційного коду. Крім того, необхідно отримати електронний підпис для створення кабінету. Він видається після звернення до одного з територіальних управлінь.

Повідомляється, що після офіційного повідомлення електронний документ Diia. pl, виступає як посвідка на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішнього кордону ЄС. Цей документ також дозволяє пересуватися Шенгенською зоною упродовж 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про надання полякам в Україні особливого статусу.