Новая методика кремля - война путина «всех спасет» и параллели с 1914 годом

https://racurs.ua/n173398-novaya-metodika-kremlya-voyna-putina-vseh-spaset-i-paralleli-s-1914-godom.html

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Нова методичка кремля, яка виправдовує повномасштабну війну росії проти України та воєнні злочини проти мирного населення, потрапила до рук «опозиційних» російських ЗМІ. Тепер пропагандисти розповідатимуть про «пророцтва» воєнного злочинця й президента рф володимира путіна й порівнюватимуть напад на Україну з Першою світовою війною 1914-го року.

Головна теза росіян — що нібито на початку XX століття, а також і зараз, країни Заходу «втягнули» росію у військове протистояння, пише «Медуза».

Раніше ЗМІ повідомляли про посібники, які в липні підготувала адміністрація президента рф. Там кишеньковим російським медіа «рекомендувалося» проводити паралелі між російським вторгненням в Україну, хрещенням Русі та Невською битвою.

У новій методиці кремль вказує, що Захід регулярно розв’язує війни через свої «колоніальні претензії», а росія щоразу «змушена заступатися за братні народи», не кидати своїх і «ставати на захист пригноблених». Наприклад, у 1914-му році російська імперія «не змогла кинути напризволяще» Сербію.

Водночас війну в Україні у методиці для пропагандистів називають «сучасною українською кризою», а не «спецоперацією». Витоки кризи москва вбачає у «Євромайдані» та військових діях на Донбасі.

У кремлі також «радять» провладним ЗМІ розповідати про те, що після 2014 року західні країни вирішили «спонсорувати» поширення в Україні «людиноненависницьких ідеологій та русофобії».

Роль москви «виключно мирна». Наприкінці методички йдеться про майбутній занепад США.

За даними джерел близьких до кремля, такі «історичні» методички складає кремлівський Експертний інститут соціальних досліджень.