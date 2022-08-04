Северная Македония возвращает Украине четыре Су-25

https://racurs.ua/n173397-severnaya-makedoniya-vozvraschaet-ukraine-chetyre-su-25.html

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Північна Македонія повертає Україні чотири штурмові літаки Су-25. Скоп'є придбало ці літаки у Києва в 2001 році за 4 млн євро, а кілька днів тому повернуло їх безкоштовно.

Про це пише місцеве видання МКД. Міністерство оборони країни цю інформацію наразі не коментує.

Су-25 «Грач» були придбані під час балканського конфлікту, коли Україна допомагала Північній Македонії зброєю. До передачі літаки відремонтували і підготували українські інженери.

Точні деталі усіх рішень (щодо передачі Україні літаків — ред.), їх зміст і пояснення будуть розсекречені і оприлюднені. Ухвалені рішення не знижують боєготовність нашої армії, — заявили в оборонному відомстві Північної Македонії.

Передані Україні штурмовики здійснювали кілька бойових вильотів під час конфлікту в Північній Македонії, який стався між македонцями і албанськими сепаратистами.