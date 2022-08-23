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В Донецке прилетело в администрацию пушилина
В Донецке прилетело в администрацию пушилина — соцсети (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n174006-v-donecke-priletelo-v-administraciu-pushilina-socseti-foto-video.htmlРакурс
У центрі Донецька вдень 23 серпня пролунали вибухи. Соцмережі повідомили, що «приліт» відбувся або в будівлі поліції, або в районі торгово-розважального центру. Є загиблі та поранені.
Окупанти у Донецькій області повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації «голови днр» дениса пушілина.
Снаряд прямо влучив у фасад будівлі, також постраждало праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа.
Сам пушилін внаслідок удару нібито не постраждав і «перебуває в безпечному місці».
Пряме влучання трапилося в «адміністрацію» маріонетки Кремля, яка розміщена в одному з найбільших готелів Донецька.
Повідомляється і про влучання поблизу офісу так званої міліції днр.
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