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Ракурс
В Донецке прилетело в администрацию пушилина

В Донецке прилетело в администрацию пушилина — соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

23 авг 2022, 13:00
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У центрі Донецька вдень 23 серпня пролунали вибухи. Соцмережі повідомили, що «приліт» відбувся або в будівлі поліції, або в районі торгово-розважального центру. Є загиблі та поранені.





Окупанти у Донецькій області повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації «голови днр» дениса пушілина.

В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна

Снаряд прямо влучив у фасад будівлі, також постраждало праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа.

В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна

Сам пушилін внаслідок удару нібито не постраждав і «перебуває в безпечному місці».

Пряме влучання трапилося в «адміністрацію» маріонетки Кремля, яка розміщена в одному з найбільших готелів Донецька.

В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна

Повідомляється і про влучання поблизу офісу так званої міліції днр.

В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна

В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна

В Донецьку прилетіло до адміністрації пушиліна

Источник: Ракурс


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