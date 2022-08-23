В России «эффект линзы» обвинили в детонации боеприпасов, фото: electrovesti.net

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У росії в районі села Тимонове у Білгородської області детонують боєприпаси.

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков вже заявив, що в результаті вибухів ніхто не постраждав, а відповідальність за інцидент поклав на «ефект лінзи». Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє російське видання «Фонтанка».

Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) у районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери, — запевнив російський чиновник.

Також він заявив, що місцевих жителів розмістили в санаторії, а частина з них самотужки поїхала до родичів у інших населених пунктах.

Попередня пожежа на складі боєприпасів у Тимоновому спалахнула 18 серпня.

Джерело: «Фонтанка»