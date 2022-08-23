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В России «эффект линзы» обвинили в детонации боеприпасов, фото: electrovesti.net
В России загорелся склад боеприпасов — власти обвинили «эффект линзы» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174022-v-rossii-zagorelsya-sklad-boepripasov-vlasti-obvinili-effekt-linzy-video.htmlРакурс
У росії в районі села Тимонове у Білгородської області детонують боєприпаси.
Губернатор регіону В’ячеслав Гладков вже заявив, що в результаті вибухів ніхто не постраждав, а відповідальність за інцидент поклав на «ефект лінзи». Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляє російське видання «Фонтанка».
Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) у районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери, — запевнив російський чиновник.
Також він заявив, що місцевих жителів розмістили в санаторії, а частина з них самотужки поїхала до родичів у інших населених пунктах.
Попередня пожежа на складі боєприпасів у Тимоновому спалахнула 18 серпня.
Джерело: «Фонтанка»
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