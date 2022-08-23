Зеленский пообещал мощные удары по российским войскам, если рф обстреляет украинские города в праздничные дни

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв потужні удари по окупантах, якщо ті будуть обстрілювати українські міста у святкові дні.

Будуть нас бити, будуть отримувати відповідь, все сильніше і сильніше, — сказав глава держави на брифінгу після відкриття нової алеї поблизу своєї резиденції.

Зеленський та його польський колега Анджей Дуда, який втретє після 24 лютого приїхав до Києва, урочисто відкрили нову Алею на майдані перед Верховною Радою. Першим свою іменну табличку отримав саме польський президент.

Зеленський відповів на питання про те, що чекає на окупантів, якщо будуть влаштовані обстріли українських міст у святкові дні.

Нагадаємо, про це Київ попередила влада США. Раніше українські посадовці також інформували громадян про необхідність неухильно слідувати правилам повітряної тривоги та ховатися у сховища. Особливо ретельно ці правила треба дотримуватися у святкові дні, коли московити захочуть влаштувати «чорний» День незалежності.