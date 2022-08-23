Америка предупредила об ударах рф по гражданской инфраструктуре и государственным объектам в Украине

https://racurs.ua/n173990-amerika-predupredila-ob-udarah-rf-po-grajdanskoy-infrastrukture-i-gosudarstvennym-obektam-v-ukraine.html

Ракурс

У розвідці США вважають, що росія готується до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та державних обʼєктах в Україні.

Про це пише Reuters.

Ми маємо інформацію про те, що росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями. Враховуючи послужний список росії в Україні, ми стурбовані триваючою загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури, — сказав американський чиновник.

«Ракурс» раніше повідомляв про попередження Головного управлінні розвідки Міноборони, де закликали українців бути «особливо обережними» 24 серпня. Влада українських міст та регіонів також вирішила нагадати громадянам про особливу пильність на свята, адже росіяни схиблені на датах і мріють влаштувати «чорний» День незалежності.